Invita Municipio a Carrera trail “Guantes y Bonetes”; inscripción son juguetes para niños de zonas vulnerables.

Con el llamado a la solidaridad de atletas y comunidad chihuahuense, el Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en colaboración con el Comité Municipal de Atletismo, invita a la Carrera “Guantes y Bonetes”.

Se trata de la edición número 19 de la carrera que reúne juguetes nuevos o en buen estado como parte de la inscripción con distancias de 8 km y 4 km en una ruta trail que se efectuará el próximo domingo 21 de diciembre a las 8:00am, atrás del fraccionamiento Monterverde.

La subdirectora del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Beatriz Pompa Valencia expresó que, el esfuerzo atlético se sostiene con empatía, solidaridad y buena voluntad; elementos que forman parte de la visión del alcalde Marco Bonilla, quien apoya estos eventos para que el deporte se exprese en todo sentido en el Municipio de Chihuahua.

Gustavo Quezada, promotor del evento y presidente del Comité Municipal de Atletismo compartió la evolución y el alcance que año con año ha tenido este evento que ha sumado voluntades de la sociedad civil, empresariado y autoridades, que acompañado de familias llevan los donativos en una verbena con niñas, niños y familiares.

Este año los donativos de “Guantes y Bonetes”, alimentos, cobijas y útiles escolares llegarán a familias de Ladrilleras y colonias aledañas, el asentamiento Pájaro Azul, con hijas e hijos de trabajadores jornaleros en el Rancho De Enmedio.

En la presentación del evento se contó con la representación de la Comisión del Deporte en el Ayuntamiento de Chihuahua, del Grupo HG y de Arca Continental, patrocinadores del evento. Para mayores informes podrán comunicarse a través de la página de Facebook Race Adventures.