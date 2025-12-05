Dona Fundación MAJOCCA 20 mil lentes al Gobierno Municipal para apoyar a personas en vulnerabilidad.

A través del IMPAS y el DIF Municipal se entregarán a quienes más lo necesitan.

Con el objetivo de fortalecer la salud visual de personas en situación de vulnerabilidad, el alcalde Marco Bonilla encabezó la firma de un convenio de colaboración con la Fundación Movimiento Activo de Jóvenes Comprometidos con la Calidad (MAJOCCA A.C.), que realizó la donación de 20 mil lentes al Gobierno Municipal.

Estos apoyos serán distribuidos a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), así como mediante campañas en coordinación con el DIF Municipal, para beneficiar a familias que más lo necesitan.

De manera simbólica, se realizó la entrega de los primeros 10 lentes, como parte de esta importante donación que permitirá mejorar la calidad de vida de miles de personas en la ciudad.

Durante su mensaje, el alcalde Marco Bonilla agradeció a la Fundación MAJOCCA por esta suma de esfuerzos en favor de la salud de las y los chihuahuenses, y destacó la importancia de la visión para el desarrollo, el trabajo, el estudio y la vida diaria.

Por su parte, Lorena Sánchez García, presidenta de MAJOCCA, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para trabajar en equipo y destacó que esta donación tiene como principal objetivo impulsar el desarrollo integral de las familias, a través del cuidado de su salud visual.