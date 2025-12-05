¡Inicia la Navidad en Plaza de Armas! Marco Bonilla realiza encendido del árbol junto a familias chihuahuenses.

-El Centro Histórico se iluminó con un árbol principal y cinco más pequeños con luces de neón y movimiento musical.

El alcalde Marco Bonilla encabezó el tradicional encendido del árbol como parte del arranque del evento “Navidad en mi Ciudad” edición 2025, con el que se llenó de luz, color y alegría la Plaza de Armas y el Centro Histórico.

En su mensaje, el Alcalde expresó que, así como se ilumina el árbol, también se encienden la esperanza, la alegría y la felicidad en los hogares, especialmente en esta temporada que invita a la unión familiar. Señaló que Chihuahua es una ciudad que se distingue por su gente noble, valiente y leal, y deseó a todas las familias una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Por su parte, Anwar Elías, presidente del Club Dorados y patrocinador del árbol, agradeció la apertura del Gobierno Municipal para sumarse a este evento que fortalece la convivencia y unión de las familias.

Al evento asistieron cientos de familias chihuahuenses para dar inicio a una de las temporadas más esperadas del año. El árbol principal, junto con cinco árboles más pequeños, cuenta con luces de neón y movimiento al ritmo de la música, ofreciendo un atractivo visual innovador para quienes visiten el Centro Histórico.

La decoración navideña estará instalada del 4 de diciembre al 7 de enero. Además, se colocó un nacimiento en el kiosco de la Plaza de Armas para que la ciudadanía pueda reflexionar y tomarse fotografías. También se embellecieron la entrada principal de la Presidencia Municipal y los balcones de Cabildo y del Presidente Municipal.

Previo al encendido, se contó con la participación de coros integrados por personas de los centros comunitarios Villa Juárez y de los Clubes del Abuelo del Gobierno Municipal.

El patrocinador de este evento fue “Los Dorados de Chihuahua”, junto a empresas colaboradoras, quienes se unieron con una inversión de un millón de pesos para todo lo que dure la temporada de “Navidad en mi Ciudad” y los arreglos que se hicieron en el primer cuadro de la ciudad.