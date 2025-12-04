Diputada impulsa aulas dignas y refrenda que la educación de Juárez no puede esperar

Con el firme compromiso de seguir fortaleciendo los espacios educativos de Ciudad Juárez, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, acudió a las instalaciones de la Secundaria Técnica No. 44 ubicada en la Colonia Satélite; donde en coordinación con el Lic. Florencio Peña, Titular del Instituto Chihuahuense de Infraestructura físico y Educativa (ICHIFE), se entregaron diversos apoyos a escuelas que por años habían solicitado mejoras urgentes.

La diputada participó en la entrega de calentones, bancas, pintura e impermeabilizante, materiales que beneficiarán directamente a cientos de estudiantes juarenses.

De igual manera con la presencia del Ingeniero Maurilio Fuentes, de la subsecretaría de Educación zona norte, refrendó su compromiso con la educación y las acciones del gobierno del estado enfocado a los objetivos de la gobernadora Maru Campos.

Estas acciones alcanzaron a las siguientes instituciones:

Escuela Revolución Mexicana 2021

Escuela Miguel Lerdo de Tejada

Escuela Abraham González

Escuela Ignacio Zaragoza

Cada comunidad escolar recibió los apoyos con gran entusiasmo y agradecimiento, reconociendo que estas mejoras representan un avance significativo para brindar seguridad, comodidad y un mejor ambiente de aprendizaje.

Durante el evento, destacó la participación de Gadiel Fuentes, presidente de la Sociedad de alumnos de la Secundaria Técnica 44, quien tomó la palabra para agradecer a nombre de sus compañeros y maestras el apoyo recibido, subrayando la importancia de contar con espacios dignos para seguir estudiando y construyendo su futuro.

La diputada Xóchitl Contreras expresó su satisfacción por el trabajo conjunto que se ha venido realizando, reiterando que cuentan con ella para cualquier gestión que necesitaran las escuelas presentes.

Con estas acciones, la legisladora refrenda su compromiso de continuar impulsando mejoras en infraestructura educativa y de seguir acompañando a las comunidades escolares de Ciudad Juárez para que nadie se quede atrás.