Detienen en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante vinculado a la red de huachicol.

López Dóriga Digital

El contraalmirante Fernando Farías Laguna es uno de los involucrados en un caso de huachicol fiscal.

Fue detenido en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina vinculado a la red de huachicol, confirmó el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch.

El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos. Fue detenido con fines de extradición y se encontraba en posesión de documentación falsa”, se informó.

En el operativo para su detención participaron elementos de la Fiscalía General de la República de México, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudada, así como de la Marina-Armada de México, en conjunto con el brazo de la Interpol que trabaja en Argentina.

El contralmirante Farías Laguna fue detenido en Buenos Aires por contar con una ficha roja emitida por Interpol, además de contar con un pasaporte falso de Guatemala.

La detención del sujeto es con fines de extradición. Se realizará su audiencia de reconocimiento por autoridades de aquel país para continuar con los procedimientos correspondientes.

En enero de este año, un juez federal dio luz verde para la detención del contralmirante.

El contraalmirante Fernando Farías Laguna es uno de los involucrados en un caso de huachicol fiscal, en el que también estarían involucrados altos mandos de la Marina así como de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM).

Su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto, fue detenido por este caso el 2 de septiembre de 2025, siendo vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada, con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

El huachicol fiscal consiste en declarar ante el fisco la entrada de combustibles bajo otra denominación como pueden ser aceites o lubricantes, con lo que se evita el pago de impuestos como el especial sobre producción y servicios.

Con información de López-Dóriga Digital