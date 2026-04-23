La zona oriente contará con solución vial; avanza Municipio con Paso Superior Chihuahua–Aldama y Av. Fuerza Aérea.

-La obra registra un avance del 60%.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con paso firme en la construcción del Paso Superior ubicado en la carretera Chihuahua–Aldama y avenida Fuerza Aérea, obra que ya alcanza un 60% de avance y que se perfila como una solución clave para mejorar la movilidad en la zona oriente de Chihuahua Capital.

Esta infraestructura permitirá reducir tiempos de traslado, optimizar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este importante cruce.

Actualmente, los trabajos se concentran en la conformación del cuerpo de rodamiento, así como en el armado y colado de la losa superior y del cabezal pendiente. De manera paralela, se realizan labores de detalle en guarniciones y la instalación de parapetos metálicos, elementos fundamentales para la seguridad de la estructura.

En cuanto al montaje estructural, se han colocado 36 de las 60 trabes de concreto reforzado contempladas en el proyecto, por lo que en las próximas semanas se llevará a cabo la instalación del resto para continuar con las siguientes etapas constructivas.

Asimismo, se informa que se lleva a cabo una intervención en la calle Valle del Rosario, en el sentido de la carretera Aldama–Chihuahua hacia el Relleno Sanitario, por lo que se exhorta a la ciudadanía a respetar el señalamiento preventivo y tomar las debidas precauciones al circular por la zona.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Marco Bonilla continua con el cumplimiento de mejorar la movilidad de Chihuahua Capital recordando que las molestias son temporales pero los beneficios permanentes.