Fortalece MediChihuahua cobertura médica con red de hospitales y centros de salud en el estado.

Con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad para la población sin seguridad social, MediChihuahua fortalece la cobertura médica en el estado mediante una red de 23 hospitales y más de 230 centros de salud.

Los 23 hospitales que operan se encuentran distribuidos en Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Camargo, Jiménez, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Guadalupe y Calvo, lo que permite brindar atención especializada, hospitalización y urgencias.

La red también incluye hospitales regionales y comunitarios ubicados en Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Camargo, Jiménez, Ojinaga y diversas regiones de la Sierra.

De manera complementaria, se cuenta con más de 230 centros de salud y clínicas distribuidos en toda la entidad, donde se ofrecen consultas generales, acciones preventivas, control de enfermedades y atención básica.

Esta infraestructura permite que la población acceda a atención médica cercana a su lugar de residencia; actualmente, el programa registra 566 mil 158 personas beneficiarias con credencial.

La Secretaría de Salud reitera la invitación a las y los chihuahuenses que no cuentan con servicio médico a afiliarse a MediChihuahua y aprovechar los beneficios gratuitos que ofrece el programa.

Para más información sobre la ubicación de las unidades médicas, se encuentra disponible la página oficial: www.medichihuahua.mx