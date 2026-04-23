Gobierno de Maru Campos cede la soberanía nacional al extranjero: Jael Argüelles.

-Exhibe al Fiscal César Jáuregui por operación de agentes extranjeros en Chihuahua.

La diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, lanzó un señalamiento directo contra el Fiscal General del Estado, César Jáuregui al evidenciar la presencia de agentes estadounidenses en un operativo dentro de territorio chihuahuense sin claridad sobre su autorización.

Durante el debate en el Congreso del Estado, Argüelles fue contundente al señalar que la soberanía no se pierde de golpe, se va cediendo poco a poco, bajo el disfraz de “cooperación” que nadie explica. Lo ocurrido, dijo, no es un accidente aislado, sino una señal grave de cómo se está ejerciendo el poder: sin coordinación, sin transparencia y al margen de la Constitución.

La legisladora cuestionó directamente: ¿quién autorizó la participación de agentes extranjeros en operaciones en México? Subrayó que la presencia de estos elementos, sin conocimiento del Ejecutivo federal, representa una violación a los principios básicos de soberanía nacional.

Ante el pleno, criticó las contradicciones del gobierno estatal y del propio Fiscal, quienes han cambiado versiones sobre el papel de los agentes: de capacitadores a observadores, hasta aceptar que participaban en una misión. “Todo muy coordinado… menos la explicación”, sentenció.

Argüelles Díaz, advirtió que este hecho es parte de una estrategia más amplia ligada a proyectos como la Torre Centinela, un sistema de vigilancia millonario que abrió espacios a la injerencia extranjera en tareas de seguridad.

Finalmente, hizo un llamado firme: “¡Alerta con el intervencionismo! Nunca llega de golpe, siempre se cuela poco a poco”. Recalcó que la seguridad en Chihuahua y en México debe construirse con instituciones nacionales y dentro del marco constitucional, no bajo esquemas opacos que ponen en riesgo la soberanía.

“El problema no es solo un accidente ni una declaración del Fiscal. Es el rumbo que se le está dando a la seguridad y al ejercicio del poder. Y ese rumbo tiene que corregirse”, concluyó.