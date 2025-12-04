Pleno del Congreso aprueba Tablas de Valores; Jorge Soto destaca acuerdo que fortalece a los municipios

El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para los municipios de Bachíniva, Camargo, Galeana, Guerrero, Janos, Ocampo, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Chihuahua y Juárez, instrumento clave para el cálculo del impuesto predial y la planeación financiera del ejercicio 2026.



El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto, señaló que la decisión brinda “certeza jurídica y estabilidad financiera” a los ayuntamientos. “Actualizar los valores no es un trámite; es dotar a los municipios de bases sólidas para invertir, modernizar infraestructura y mejorar los servicios públicos”, afirmó.



Soto destacó que la aprobación refleja un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas. “Cuando los valores se ajustan a la realidad del mercado, se evita el rezago catastral y se da claridad a la ciudadanía en el cálculo de sus contribuciones”, dijo.



El legislador subrayó la relevancia del dictamen para Ciudad Juárez y Chihuahua capital, donde las dinámicas de expansión urbana exigen instrumentos actualizados. “Juárez y Chihuahua capital debe potenciar su crecimiento y equilibrar su desarrollo. Las Tablas de Valores les dan herramientas claras para planear”, sostuvo.



Durante la discusión, legisladores coincidieron en que la aprobación:

Fortalece las finanzas municipales, al reflejar valores justos y actualizados.

Mejora la eficiencia y la equidad en la recaudación del impuesto predial.

Amplía la capacidad de los municipios para ofrecer mejores servicios públicos.



Soto afirmó que el Congreso continuará avanzando en la revisión del paquete económico estatal con responsabilidad y rigor técnico. “Nuestro deber es entregar instrumentos firmes y claros para que los municipios planeen con estabilidad”, concluyó.