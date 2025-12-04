Pleno del Congreso aprueba Tablas de Valores; Jorge Soto destaca acuerdo que fortalece a los municipios
El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción para los municipios de Bachíniva, Camargo, Galeana, Guerrero, Janos, Ocampo, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Chihuahua y Juárez, instrumento clave para el cálculo del impuesto predial y la planeación financiera del ejercicio 2026.
El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Soto, señaló que la decisión brinda “certeza jurídica y estabilidad financiera” a los ayuntamientos. “Actualizar los valores no es un trámite; es dotar a los municipios de bases sólidas para invertir, modernizar infraestructura y mejorar los servicios públicos”, afirmó.
Soto destacó que la aprobación refleja un acuerdo amplio entre las fuerzas políticas. “Cuando los valores se ajustan a la realidad del mercado, se evita el rezago catastral y se da claridad a la ciudadanía en el cálculo de sus contribuciones”, dijo.
El legislador subrayó la relevancia del dictamen para Ciudad Juárez y Chihuahua capital, donde las dinámicas de expansión urbana exigen instrumentos actualizados. “Juárez y Chihuahua capital debe potenciar su crecimiento y equilibrar su desarrollo. Las Tablas de Valores les dan herramientas claras para planear”, sostuvo.
Durante la discusión, legisladores coincidieron en que la aprobación:
- Fortalece las finanzas municipales, al reflejar valores justos y actualizados.
- Mejora la eficiencia y la equidad en la recaudación del impuesto predial.
- Amplía la capacidad de los municipios para ofrecer mejores servicios públicos.
Soto afirmó que el Congreso continuará avanzando en la revisión del paquete económico estatal con responsabilidad y rigor técnico. “Nuestro deber es entregar instrumentos firmes y claros para que los municipios planeen con estabilidad”, concluyó.