Los Parras anuncian su regreso y confirman presentación en Chihuahua

Después de más de dos años de silencio y duelo, la agrupación de regional mexicano Los Parras anunció su esperado retorno a los escenarios con “El Gran Regreso Tour”, una gira que marca una nueva etapa en su carrera tras la lamentable muerte de su vocalista principal, Carlos Parra, ocurrida en un accidente automovilístico en mayo de 2023.

El anuncio fue realizado por los hermanos César y Christian Parra, quienes señalaron que esta gira representa un homenaje a la memoria de Carlos, además de un agradecimiento a los seguidores que han acompañado a la agrupación desde sus inicios. Antes del accidente, la banda conformada por los tres hermanos había alcanzado un importante posicionamiento en el regional mexicano, sumando más de 700 mil oyentes mensuales en plataformas digitales.

Como parte de su regreso oficial a los shows en vivo y de sus actividades de cierre de año, Los Parras confirmaron una presentación especial en Chihuahua, programada para el 13 de diciembre en el Palenque Santa Rita, donde se espera un lleno total gracias al fuerte arraigo que mantienen en el norte del país.

Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Boletito.com, con los siguientes precios:

VIP: $2,800 MXN + cargos

$2,800 MXN + cargos Diamante: $2,200 MXN + cargos

$2,200 MXN + cargos Oro: $1,800 MXN + cargos

$1,800 MXN + cargos Plata: $1,200 MXN + cargos

$1,200 MXN + cargos Preferente: $800 MXN + cargos

$800 MXN + cargos General: $500 MXN + cargos

La agrupación aseguró que este regreso no solo representa un momento emocionalmente significativo para ellos, sino también el inicio de una nueva etapa musical que esperan compartir con su público en todo el país.