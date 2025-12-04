Maru Campos entrega vivienda a familia juarense en situación de vulnerabilidad

La gobernadora Maru Campos entregó a la señora Liliana Vanessa Gallegos y a su familia, el documento de comodato que le da certidumbre jurídica sobre la vivienda en que reside, lo que garantiza que nadie podrá desalojarla en un futuro.

En el marco de la gira de trabajo que realizó por Ciudad Juárez, la mandataria visitó a la familia que hace aproximadamente dos años, fue evacuada por elementos policiales de un inmueble que habitaba.

Al conocer del caso, personal de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi) hizo los trámites para brindarle un techo, toda vez que una de las tres hijas padece una enfermedad permanente.

En este nuevo inmueble la señora Liliana Vanessa y su esposo Jorge Macal, así como sus hijos Brian Alberto de 18 años de edad, Damaris Juliette 15 y Mía Marleny 13, podrán vivir con la seguridad de que no serán molestados.

La beneficiaria agradeció a la Gobernadora por este apoyo, que garantiza a ella y a sus hijos seguridad, estabilidad y acceso a condiciones dignas de vida, luego de quedarse prácticamente en la calle.

Fue el delegado de Coesvi en Ciudad Juárez, Óscar Lozoya, quien tras lo sucedido la contactó para gestionar el apoyo, que incluyó el resguardo de sus pertenencias, un alojamiento temporal y la solicitud formal de la casa.

Señaló que desde entonces, la titular del Ejecutivo y el personal involucrado se mantuvieron cercanos, atentos y solidarios a sus necesidades.

La intervención del Gobierno del Estado, dijo Gallegos, significó “un milagro” para ella, después de años de intentos fallidos por adquirir una vivienda y situaciones de inseguridad, aunado a los costos que debe pagar para el cuidado médico de su hija.

“Aquí hemos encontrado humanidad en personas que sienten nuestro dolor y que nos han tratado como familia. Gracias a esta casa vivimos tranquilos, con estabilidad para nuestros otros hijos”, expresó.