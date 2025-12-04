Refuerza Gilberto Loya coordinación con Embajada del Reino Unido

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua recibió a representantes de la Embajada del Reino Unido con el propósito de presentar las acciones, avances y buenas prácticas implementadas a través del Modelo Centinela.

Durante la visita, se sostuvo un encuentro con el Dr. Jeremy Hobbs, Analista de Investigación para México del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido (FCDO), cuyo objetivo fue conocer de primera mano la situación de seguridad que atraviesa el estado, así como analizar los factores que influyen en esta dinámica y su impacto en el ámbito económico.

También participaron Natalia Ávila, Política Interna de la Embajada del Reino Unido en México, y Ricardo Solano Olivera, Jefe de Política Interna de la misma representación diplomática.

Por parte de la SSPE, la comitiva fue recibida por Sugey Aguilar, Subsecretaria de Inteligencia y Análisis Policial, y por Jorge Muro, Director General del C7-IA, quien explicó que la visita permitió exponer las buenas prácticas, los procesos operativos y las capacidades tecnológicas de la Plataforma Centinela.

Incluyendo sus certificaciones y la implementación de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Muro destacó que este tipo de coordinación internacional es de gran relevancia para Chihuahua, ya que fortalece los lazos con otros países interesados en conocer y analizar el trabajo que se realiza en la entidad, además de abrir espacios para compartir modelos exitosos en materia de seguridad e innovación tecnológica.