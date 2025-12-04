Jalisco refuerza seguridad ante posible llegada de hooligans

fuente: excelsior

Autoridades de Jalisco ofrecieron este jueves 4 de diciembre una rueda de prensa en la que detallaron los avances y desafíos en materia de seguridad pública, así como los trabajos que se realizan entorno al Mundial 2026, que tendrá como una de sus sedes a la capital jalisciense.

El encuentro, convocado por la administración estatal, tuvo como propósito ofrecer un panorama actualizado sobre las acciones implementadas para combatir la delincuencia y reforzar el mensaje de determinación frente a los actos que vulneran la tranquilidad de la ciudadanía.

Seguridad como prioridad en Jalisco

Durante la sesión informativa, los funcionarios reiteraron que la seguridad continúa siendo una prioridad y que se mantiene un trabajo constante para fortalecer las estrategias con miras a revertir los índices delictivos.

Las autoridades enfatizaron que la única vía para recuperar la paz social es mediante una coordinación integral y firme entre los distintos niveles de gobierno e instituciones encargadas de la seguridad.

El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, explicó que se esperará al sorteo oficial del Mundial para identificar la posible procedencia de los grupos de animación considerados de mayor riesgo.

Aunque su ingreso a los estadios está prohibido, reconoció que en muchas ocasiones logran filtrarse, por lo que las autoridades ya contemplan estrategias preventivas y de control para evitar incidentes durante los partidos en territorio jalisciense.

Grupo especializado para atender manifestaciones

Hernández anunció la creación de un grupo especializado para la atención de manifestaciones durante el Mundial 2026. Este equipo fue capacitado por instructores franceses en técnicas de neutralización de drones, rastreo de su procedencia y detección de explosivos colocados en estos dispositivos.

El funcionario aclaró que las manifestaciones estarán permitidas conforme a derecho, pero el grupo intervendrá únicamente en situaciones donde se registren actos de violencia, con el objetivo de resguardar la seguridad sin inhibir la libre expresión.