Morena quiere matar al campo de Chihuahua con la reforma con la Ley de Aguas: Diputados del PAN

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Arturo Zubía fijó postura sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales aprobada en la Cámara de Diputados, con el objetivo de advertir que las modificaciones generan incertidumbre para los agricultores que cuentan con concesiones de agua, particularmente en regiones productivas del estado.

Durante su intervención, señaló que la aprobación se realizó en una sesión nocturna sin atender las solicitudes de los agricultores que habían sido convocados a dialogar. Agregó que la reforma deja en incertidumbre los derechos otorgados desde hace años y establece un esquema en el que las concesiones dependerán de la decisión de los órganos centrales encargados del manejo del agua.

Explicó que esta situación afecta directamente al sector agrícola, pues las concesiones vigentes deberán ser reasignadas y no continuarán como estaban, lo que impacta a productores que dependen del recurso para su actividad. Mencionó además casos como el municipio de Camargo, que no ha recibido el derecho de agua solicitado pese a gestiones previas. “Si nos quitan el agua, prácticamente nos están quitando la tierra”, expresó.

El diputado indicó que la reforma continuará su proceso en el Senado y subrayó la importancia de escuchar a quienes trabajan el campo antes de legislar sobre el agua. La postura fue respaldada por las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.