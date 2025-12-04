Harry desata polémica con chistes incómodos sobre Trump

Anoche, el Late Show de Stephen Colbert vivió un momento inesperado, y bastante incómodo, cuando el príncipe Harry apareció por sorpresa en pleno monólogo.

Entre risas, miradas incómodas y algunos abucheos juguetones, el duque de Sussex se robó el protagonismo con un humor que pasó de simpático a polémico en cuestión de segundos.

Todo comenzó cuando Colbert comentaba los clásicos títulos cursis de las películas navideñas estadounidenses, fue entonces cuando Harry emergió tímidamente desde atrás del presentador para “audicionar” para una ficticia cinta llamada “El Príncipe de Jengibre Salva la Navidad en una Canasta”.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2555025491439387&output=html&h=280&adk=3348885403&adf=1419453397&pi=t.aa~a.1959960161~i.7~rp.4&w=815&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1764866441&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7419470830&ad_type=text_image&format=815×280&url=https%3A%2F%2Felpueblo.com%2Finternacionales%2Fharry-desata-polemica-con-chistes-incomodos-sobre-trump-20251204-448021.html&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=815&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&aieuf=1&aicrs=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTQuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQyLjAuNzQ0NC4xNzYiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxNDIuMC43NDQ0LjE3NiJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0Mi4wLjc0NDQuMTc2Il0sWyJOb3RfQSBCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl1dLDBd&abgtt=6&dt=1764881522477&bpp=4&bdt=1893&idt=4&shv=r20251203&mjsv=m202512020301&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4d97e61c6fbab75c%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764881310%3AS%3DALNI_MaskbCMsJeW-ZrqcWDMzW_yN-AoJw&gpic=UID%3D00001313d54f6093%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764881310%3AS%3DALNI_Mbm6pRCvtE8Ns8XR29p-OEEaJXYxw&eo_id_str=ID%3D005c8c458113df21%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764881310%3AS%3DAA-AfjZreRDJw7-TD9ci-kunCM54&prev_fmts=0x0&nras=2&correlator=6338828692152&frm=20&pv=1&u_tz=-360&u_his=9&u_h=720&u_w=1280&u_ah=672&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=87&ady=1388&biw=1265&bih=551&scr_x=0&scr_y=0&eid=31095901%2C95376242%2C95376563%2C95379498&oid=2&pvsid=1528795514938614&tmod=818398985&uas=1&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Felpueblo.com%2Fseccion%2Finternacionales%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C672%2C1280%2C551&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&num_ads=1&ifi=2&uci=a!2&btvi=1&fsb=1&dtd=24

Colbert le preguntó por qué un príncipe real querría actuar en una película de bajo presupuesto. Harry devolvió la respuesta de forma cómica.

“Ustedes los estadounidenses están obsesionados con las películas navideñas… y claramente están obsesionados con la realeza.”

El público rió, pero el ambiente cambió cuando Harry soltó otra frase que encendió la sala:

“Oí que eligieron a un rey.”

La referencia a Donald Trump mezcló risas nerviosas con abucheos que resonaron en el estudio, pero la cosa no paró y el duque añadió un chiste sobre el acuerdo legal entre CBS y Trump, bromeando con que él mismo estaría dispuesto a “resolver una demanda infundada” si eso le garantizaba su papel en una producción de Hallmark.

El comentario tocó un tema sensible, cuando meses atrás, Trump acusó a 60 Minutes de editar de forma engañosa una entrevista con Kamala Harris, lo que llevó a CBS y Paramount a un acuerdo extrajudicial en julio. Colbert volvió a insistir, entre divertido y resignado, que él no tuvo nada que ver con ese trato.

Harry, sin perder el ritmo, remató:

“Quizá por eso te cancelaron.”

Tras el momento tenso, el sketch tomó un giro más festivo lleno de nieve artificial, abrazos exageradamente cursis y la coronación simbólica de Harry como “Príncipe Oficial de la Navidad del Late Show”.

Sin embargo, fuera de la comedia, la situación personal del príncipe estaba lejos de ser alegre, según reportes del Daily Mail, Thomas Markle, padre de Meghan, se encuentra en cuidados intensivos en Filipinas tras una cirugía de emergencia.

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2555025491439387&output=html&h=280&adk=3348885403&adf=3721716698&pi=t.aa~a.1959960161~i.27~rp.4&w=815&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1764866441&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=7419470830&ad_type=text_image&format=815×280&url=https%3A%2F%2Felpueblo.com%2Finternacionales%2Fharry-desata-polemica-con-chistes-incomodos-sobre-trump-20251204-448021.html&fwr=0&pra=3&rh=200&rw=815&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&aieuf=1&aicrs=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTQuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTQyLjAuNzQ0NC4xNzYiLG51bGwsMCxudWxsLCI2NCIsW1siQ2hyb21pdW0iLCIxNDIuMC43NDQ0LjE3NiJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjE0Mi4wLjc0NDQuMTc2Il0sWyJOb3RfQSBCcmFuZCIsIjk5LjAuMC4wIl1dLDBd&abgtt=6&dt=1764881522488&bpp=3&bdt=1904&idt=3&shv=r20251203&mjsv=m202512020301&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D4d97e61c6fbab75c%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764881310%3AS%3DALNI_MaskbCMsJeW-ZrqcWDMzW_yN-AoJw&gpic=UID%3D00001313d54f6093%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764881310%3AS%3DALNI_Mbm6pRCvtE8Ns8XR29p-OEEaJXYxw&eo_id_str=ID%3D005c8c458113df21%3AT%3D1764178569%3ART%3D1764881310%3AS%3DAA-AfjZreRDJw7-TD9ci-kunCM54&prev_fmts=0x0%2C815x280%2C300x600%2C728x90&nras=5&correlator=6338828692152&frm=20&pv=1&u_tz=-360&u_his=9&u_h=720&u_w=1280&u_ah=672&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=8&adx=87&ady=2238&biw=1265&bih=551&scr_x=0&scr_y=43&eid=31095901%2C95376242%2C95376563%2C95379498&oid=2&psts=AOrYGslS9W_CnQxDKELq2p6RmXnFk4VqeZS4p2rPzYZ6f0k4a86UxBfZ4VULuuQUO7Drvrp3S38DJEALY54eKt2wP0n7CgFYMfln3f_W&pvsid=1528795514938614&tmod=818398985&uas=1&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Felpueblo.com%2Fseccion%2Finternacionales%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C672%2C1280%2C551&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1&num_ads=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=4&fsb=1&dtd=16698

Esta no es la primera vez que Harry visita el programa, ya había aparecido en 2023, además de participar en segmentos del Tonight Show de Jimmy Fallon y The Late Late Show de James Corden.

En paralelo, la relación entre Trump y el príncipe ha estado marcada por tensiones públicas el último año.

Harry enfrentó cuestionamientos sobre su estatus migratorio en Estados Unidos, mientras que declaraciones de Trump sobre él y Meghan agregaron polémica a la conversación, incluso en septiembre, durante un banquete en el Castillo de Windsor, Trump elogió a William como “un hijo extraordinario”, un comentario interpretado por muchos como una indirecta hacia Harry.