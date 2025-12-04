Inauguran área de Terapia Física con Realidad Virtual para ayudar a personas con la movilidad

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), inauguró la nueva área de Terapia Física con Realidad Virtual, un espacio que fortalecerá los procesos de rehabilitación de niñas, niños, jóvenes y personas adultas con discapacidad.

El IMPAS pone a disposición los servicios del Gimnasio del Deporte Adaptado, ubicado en la calle Jaime Almeida, en el parque hundido del Palomar, pueden comunicarse al número 072, extensión 4259, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm.

La terapia virtual combina dos tipos de tecnología:

Realidad virtual inmersiva: usa visores que colocan al paciente dentro de un entorno digital, ayudando a mejorar la atención, la motivación y el trabajo terapéutico.

Realidad virtual no inmersiva: utiliza pantallas y sensores de movimiento, ideal para actividades grupales y ejercicios de coordinación de manera segura y accesible.

Beneficios:

Hacer los ejercicios de rehabilitación más dinámicos y motivadores.

Dar seguimiento más preciso al avance de cada paciente.

Mejorar la movilidad, el equilibrio y el control del movimiento.

Realizar terapias seguras, controladas y adaptadas a cada persona.

El Gobierno Municipal refuerza su compromiso con la inclusión y la mejora continua de sus servicios, brindando herramientas innovadoras que impulsan la salud y la calidad de vida de todas y todos los chihuahuenses