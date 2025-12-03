Pide Estado soluciones reales a Federación

Durante una evaluación sobre la visita del secretario de Agricultura federal, Julio Berdegué, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, afirmó que la presencia de funcionarios en la entidad solo es útil si viene acompañada de respuestas claras a las necesidades del sector agropecuario.

De la Peña señaló que la reunión dejó temas pendientes y que los asuntos abordados —como la situación del trigo, el maíz, el frijol y el impacto del gusano barrenador en la exportación de ganado— no representan soluciones inmediatas para los productores de Chihuahua.

“Siempre es positivo que vengan emisarios federales, pero lo que realmente se requiere son soluciones concretas”, expresó el funcionario.

En relación con las manifestaciones y bloqueos carreteros realizados por agricultores y ganaderos, De la Peña reconoció su derecho a protestar, pero pidió considerar las afectaciones que generan a la población.

“Los productores tienen todo el derecho de manifestarse y la gobernadora los respalda totalmente en la defensa del agua. Pero los cierres perjudican a todos: familias, comercios y al propio sector. Llamamos a la solidaridad; todos vamos en el mismo barco”, añadió.

El Gobierno del Estado reiteró su disposición al diálogo y su exigencia a la Federación para atender con prontitud los problemas que aquejan al campo chihuahuense.