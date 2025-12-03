Lanzan segundo capítulo del podcast “El Marco Jurídico”

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), estrenó el segundo capítulo de la segunda temporada del podcast El Marco Jurídico, dedicado a visibilizar las voces, experiencias y desafíos de las mujeres con discapacidad.

En este episodio, María de Lourdes Medina, servidora pública de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, comparte su historia y los retos cotidianos que enfrentan las mujeres con discapacidad visual, especialmente en temas como movilidad, accesibilidad, derechos, autonomía y prevención de la violencia. Su testimonio busca sensibilizar a la ciudadanía y promover una reflexión profunda sobre la importancia de construir una ciudad verdaderamente incluyente.

El Instituto Municipal de las Mujeres recordó que la aplicación Yo Segura, impulsada por el alcalde Marco Bonilla, ya cuenta con actualizaciones que permiten su uso a mujeres con discapacidad visual o ceguera, al ser totalmente compatible con herramientas de accesibilidad, colores de alto contraste y funciones auditivas que fortalecen su seguridad.

Asimismo, se reiteró que escuchar es el primer paso para incluir, y que abrir espacios como este permite reconocer barreras, pero también visibilizar la fuerza, resiliencia y aportaciones de las mujeres con discapacidad a la comunidad.

El capítulo ya está disponible en las plataformas oficiales del Instituto Municipal de las Mujeres y del Gobierno Municipal de Chihuahua.