Concluye Marco Bonilla exitosa gira de trabajo en Washington DC

El alcalde Marco Bonilla concluyó este miércoles su gira de trabajo en la capital de los Estados Unidos en la cual obtuvo importantes resultados en materia de educación, desarrollo económico y seguridad, tras sostener varios encuentros clave con autoridades, organismos internacionales y universidades.

En su agenda de actividades destacó la reunión en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se avanzó en acuerdos de cooperación en temas de seguridad, intercambio de experiencias entre ciudades y fortalecimiento institucional. Asimismo, se abrieron canales directos de comunicación para mantener una relación cercana desde lo local.

Bonilla Mendoza también se reunió con el Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, con quien abordó temas de alto impacto para Chihuahua como los aranceles, el cierre de la frontera al ganado en pie, la migración, la seguridad y la atracción de inversión extranjera, reiterando el compromiso de trabajar en coordinación por el bienestar de las familias chihuahuenses.

Además, el Alcalde participó en un panel de diálogo con universitarios en The American University, donde compartió la experiencia de Chihuahua Capital en crecimiento económico, seguridad y participación ciudadana, asimismo se destacó la importancia de la colaboración entre municipios y academia para impulsar soluciones innovadoras a los retos de las ciudades.

Marco Bonilla destacó que esta gira permitió posicionar a Chihuahua en espacios estratégicos, fortalecer alianzas internacionales y abrir nuevas oportunidades de cooperación que se traducirán en beneficios directos para las y los chihuahuenses.