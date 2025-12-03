Salario mínimo aumentará 13% en 2026

fuente: excelsior

El gobierno federal, empresarios y trabajadores llegaron a un acuerdo para que el salario mínimo incremente 13% en la mayor parte del país para el próximo año, con lo que pasará de $278.80 pesos diarios a $315.04, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte el aumento será del 5%, con lo que este pasará de 419.88 a 440.87 pesos.

Tras dar a conocer el incremento salarial, Marath Bolaños, secretario del Trabajo, destacó que este incremento significa un 154% de aumento del poder adquisitivo respecto a 2018.

Alcanzará para comprar dos canastas básicas, 7.1 kilos de frijoles, 6.5 kilos de huevo, 14.8 kilos de tortillas con tan solo un día de salario mínimo.