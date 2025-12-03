Putin advierte a Europa: “Si deciden ir a la guerra con Rusia, estamos preparados”

fuente: unotv

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que su país no busca una confrontación militar con Europa; sin embargo, aseguró que Moscú está lista para responder de inmediato si las potencias europeas deciden iniciar un conflicto. Durante un encuentro con medios, Putin también acusó a gobiernos europeos de bloquear los esfuerzos de paz relacionados con el conflicto en Ucrania.

Europa quedó fuera de las negociaciones, afirma Putin

Putin señaló que los países europeos quedaron fuera de las conversaciones de paz debido a sus propias decisiones políticas.

“Nadie los marginó; se marginaron a sí mismos… Adoptaron la idea de infligir una derrota estratégica a Rusia y aún viven en esa ilusión”, declaró. El mandatario destacó que, inicialmente, existían contactos estrechos entre Rusia y Europa, pero aseguró que estos fueron suspendidos unilateralmente por gobiernos europeos. Acusa a Europa de bloquear esfuerzos de paz

El presidente ruso afirmó que algunos gobiernos europeos estarían tratando de frenar los intentos del presidente estadounidense, Donald Trump, por establecer un acuerdo negociado.

“Han comenzado a obstaculizar a la actual administración estadounidense para que no logren la paz mediante negociaciones… No tienen una agenda de paz; están del lado de la guerra”, dijo Putin.