Huelga fiscal es la única arma contra ley de aguas: Francisco Sánchez

Se ha acreditado que el régimen de Morena juega sucio, que mienten, roban y traicionan. Así lo denunció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, luego de que la Comisión de Agua de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobara el dictamen de la Ley de Aguas sin tomar en cuenta las demandas legítimas de los trabajadores del campo.

El legislador advirtió que los chihuahuenses deben prepararse para el peor de los escenarios y estar dispuestos a dar la batalla con la huelga fiscal, la cual es la única arma para hacerle frente a un régimen centralista que ha declarado la guerra al norte.

“Hace un momento en la Comisión de Aguas de la Cámara de Diputados se aprobó el dictamen que reforma la ley de aguas nacionales, este atraco, este robo en despoblado, a los campesinos, a los productores, a los chihuahuenses de bien”, señaló.

Francisco Sánchez indicó que los diputados del régimen de Morena habían dicho que realizarían modificaciones sustanciales, que retomarían las demandas de los campesinos pero en este dictamen que aprobaron todo es falso.