Presenta Municipio estudio técnico “Mesa de los Caballos” para un crecimiento ordenado de la ciudad

El Instituto de Planeación Integral del Municipio (IMPLAN) del Gobierno Municipal, presentó el estudio técnico de la Mesa de los Caballos, un documento especializado que proporciona información clave para orientar el crecimiento ordenado de la ciudad y garantizar un entorno más seguro y sostenible para las y los habitantes de la capital.

La directora del IMPLAN, Alondra Martínez, destacó que estudio fortalece la toma de decisiones en materia de planeación, ya que contar con información técnica, científica y actualizada permite construir una ciudad más ordenada y preparada frente a los retos actuales y futuros.

Para la elaboración del documento, hubo colaboración con especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde se conformó un equipo interdisciplinario de ingenieros en desarrollo territorial, expertos en ecología, urbanismo y ordenamiento territorial. Este grupo realizó un análisis científico, multidisciplinario y técnicamente sólido sobre esta importante zona cerril.

El proyecto estuvo liderado por el doctor Jesús Alejandro Prieto Amparán, del Centro de Análisis Espacial y Modelación de Ecosistemas, quien presentó los resultados, hallazgos y recomendaciones derivadas del estudio.

El propósito del análisis fue evaluar el estado actual de la Mesa de los Caballos, un área que enfrenta diversas presiones de desarrollo y climáticas. Para ello, se aplicó una metodología integral que incluyó datos geoespaciales y características del terreno, trabajo de campo, percepción remota y Sistemas de Información Geográfica (SIG).

El estudio establece directrices para proteger los servicios ecosistémicos, ordenar el territorio y mitigar impactos derivados de actividades humanas, con el objetivo de equilibrar la conservación ambiental con el crecimiento urbano.

Estos esfuerzos son esenciales para definir cuáles son las reservas urbanizables y cuáles son las de conservación que estas últimas aportan captura de carbono, regulación hídrica, prevención de erosión y preservación del paisaje elementos especialmente importantes en el contexto semiárido de Chihuahua.

Se exhorta a los ciudadanos el cuidado de estas áreas como evitar dejar basura y tirar basura, evitar prender fogatas con el fin de prevenir incidentes y proteger el entorno. Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la protección del entorno natural, la planeación responsable y el desarrollo sostenible de nuestra ciudad.