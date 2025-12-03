Atienden denuncia por afectaciones en el Fraccionamiento Tracia II

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, informó que personal del Área de Inspección de Obra ha realizado diversas visitas técnicas al Fraccionamiento Tracia II, para atender y dar seguimiento a la denuncia presentada por vecinos del sector respecto a posibles afectaciones en la zona.

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, realiza inspecciones permanentes para verificar el correcto orden y funcionamiento en fraccionamientos a fin de que cumplan con la seguridad para beneficio de las familias.

Durante las inspecciones se contó con el acompañamiento de peritos del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Chihuahua, vecinos del fraccionamiento, así como de especialistas y personal técnico de la empresa (desarrolladora), quienes acudieron para la valoración inicial del sitio y en la recopilación de información necesaria para poder elaborar los dictámenes correspondientes y valorar el tipo de afectación.

Como parte del proceso, se informó que aún se encuentran en elaboración los dictámenes técnicos tanto del Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles como de la propia constructora.

Una vez concluidos, estos documentos permitirán determinar el origen de las afectaciones y las acciones que deberán implementarse.

Es importante destacar que se han visitado el 100% de los domicilios con posibles daños y de acuerdo con la normatividad aplicable, la empresa constructora será responsable de atender y responder a los ciudadanos afectados en caso de que así lo establezcan los dictámenes técnicos.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la ciudadanía para garantizar el adecuado desarrollo urbano y la seguridad estructural de los fraccionamientos, manteniendo comunicación directa con los desarrolladores y las familias afectadas, brindando seguimiento puntual al caso.

Para cualquier denuncia o reporte relacionado con obras o afectaciones urbanas, la ciudadanía puede comunicarse al 072, extensiones 6044 y 6023, o bien acudir directamente a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ubicadas en Camino a la Presa Chuvíscar número 1108, colonia Campesina Nueva.