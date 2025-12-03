El Diputado Arturo Zubía entrega embarcaciones y apoyos en La Boquilla y Valle de Zaragoza

El diputado del Distrito XX, Arturo Zubía, encabezó la entrega de dos embarcaciones y un motor en la presa La Boquilla, así como seis embarcaciones destinadas al municipio de Valle de Zaragoza, beneficiando directamente a pescadores de ambas regiones.

Con la entrega realizada este día, suman ya 18 personas beneficiadas con un apoyo de 50 mil pesos por pescador, acción enfocada en mejorar sus herramientas de trabajo y fortalecer la actividad económica del sector pesquero.

Estos apoyos forman parte de los programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Rural, encabezada por el Ing. Mauro Parada, a quien se le reconoció su labor para fortalecer al sector pesquero. Asimismo, se expresó un agradecimiento a la gobernadora Maru Campos por el respaldo para que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan.

Durante el evento, se invitó a los beneficiarios a permanecer atentos a la apertura de programas para el próximo año, los cuales se prevé que inicien en los meses de febrero o marzo, periodo en el que se estarán recibiendo solicitudes. Estas podrán presentarse en la Oficina de Enlace o en las presidencias municipales correspondientes.

El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN), reiteró su compromiso de continuar gestionando recursos y apoyando a las comunidades productivas del estado.