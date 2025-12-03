García Portillo desestima denuncia de morenistas: “Es un show”

El coordinador de Gabinete del Gobierno Municipal, Arturo García Portillo, desestimó la denuncia que un grupo de morenistas presentará esta tarde y aseguró que se trata de un “show” motivado por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.García Portillo afirmó que, desde la propia convocatoria, queda claro que la intención no es seguir un proceso jurídico formal, sino montar un espectáculo mediático para intentar sustentar una acusación que, dijo, “no tiene fundamento”. Reiteró que el alcalde Marco Bonilla no ha incurrido en ningún acto ilegal.

Calificó como “paradójico” que quienes encabezan la denuncia sean un panista y un priista, señalando que Morena “debería avergonzarse” de ello, pues sostuvo, representan el ejemplo del llamado “PRIAN”.

Respecto a los presuntos actos anticipados de campaña, el funcionario negó irregularidades y señaló contradicciones entre los denunciantes.

Además, cuestionó que no se señalen situaciones similares en Ciudad Juárez, donde afirmó abundan materiales de difusión relacionados con Pérez Cuéllar.

En cuanto a la manta atribuida a un grupo de jóvenes boxeadores, reiteró que se trató de una expresión aislada, sin firma, “desafortunada y lamentable”, pero no comparable con otras acciones más evidentes que, insistió, los denunciantes omiten.

Finalmente, calificó la actuación de los promoventes como “vergonzosa” y aseguró que la denuncia no prosperará, pues las acusaciones son falsas.

Será hoy, a la 1:00 de la tarde, cuando Miguel La Torre, integrante de Morena, presente la queja ante el IEE.