Municipio entrega Premios por la Inclusión de Personas con Discapacidad

El Gobierno Municipal entregó el Premio por la Inclusión de Personas con Discapacidad a organizaciones y ciudadanos que destacan por su labor en favor de este sector.

En la categoría Persona Moral, el reconocimiento fue para el Centro de Investigación en Bioingeniería A.C. (CIBAC).

La directora general, Karla Bustamante, agradeció el galardón, acompañada por Alberto Terrazas del consejo consultivo, Blanca Ruiz coordinadora de CIBAC, y José Rodríguez, coordinador de Terapia.

En la categoría Persona Física, el premio se otorgó a Rossy Espinoza Payán por su compromiso y aportación a la inclusión.