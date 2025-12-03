Refuerza Secretaría de Salud atención a recién nacidos con remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos

Las instalaciones ubicadas en Ciudad Juárez fueron renovadas y dotadas de equipamiento de primer nivel, además se incrementó en 62 por ciento su capacidad.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza, realizó un recorrido de supervisión por la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), en el Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, un espacio moderno y recientemente renovado para reforzar la atención médica a recién nacidos.

El proyecto se llevó a cabo con la colaboración de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), organismo que aportó 36 millones de pesos (mdp), en tanto que la dependencia estatal, a través del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), invirtió 22 mdp.

Este vínculo entre los sectores público y privado, permitió contar con equipamiento de primer nivel e incrementar 62 por ciento de la capacidad de la unidad.

Baeza Mendoza dialogó con el personal administrativo y empleados del nosocomio, quienes proporcionaron un informe de las acciones que se realizan en beneficio de las y los menores de edad que requieren de la atención especializada.

Como parte de lo efectuado se incluyen la remodelación total del área física, adecuación de los tableros electrónicos para la atención de los recién nacidos en condición grave, renovación de equipos de ventilación mecánica, lámparas de fototerapia, equipo de crioterapia, manejo de retinopatía del prematuro, entre otros.

La subdirectora del Hospital de la Mujer, Paulina Martínez, señaló que en la unidad atienden a pacientes prematuros con algunas otras patologías, así como con dificultad respiratoria, problemas cardíacos, malformaciones de la pared abdominal e infecciones, que necesitan estar en atención de cuidados intensivos o cuidados críticos.

Lo anterior, durante un periodo en promedio de 17 días o infantes que permanecen hasta 7 meses, recién nacidos prematuros con un peso de 700 gramos, a los que se les brinda atención especializada hasta que alcanzan 3 a 4 kilos en promedio.

La capacidad de la UCIN está proyectada para recibir a 39 recién nacidos; actualmente se atiende a 16 en el Área de Cuidados Intensivos, donde se ingresa a los pacientes graves, y a 8 en el Área de Cuidados Intermedios, para pacientes de bajo riesgo.

El trabajo que se realiza en la Unidad de Cuidados Intensivos es desarrollado por personal especializado que cuenta con el entrenamiento adecuado para quiene requieren de la atención en sus primeros días de nacidos.