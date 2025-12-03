Arranca Municipio la Segunda Jornada Anticorrupción

HomeLocalArranca Municipio la Segunda Jornada Anticorrupción
El Municipio de Chihuahua puso en marcha la Segunda Jornada Anticorrupción, un evento que durante tres días reunirá conferencias, foros y capacitaciones orientadas a fortalecer la transparencia, la legalidad y los mecanismos de control preventivo dentro del servicio público.

En este primer día se llevó a cabo una serie de ponencias que abordaron, entre otros temas, una visión amplia sobre los avances y desafíos del combate a la corrupción en México y en el ámbito internacional. Más adelante, especialistas y representantes de la sociedad civil reflexionaron sobre el papel ciudadano en la construcción de instituciones íntegras y en la vigilancia de los recursos públicos.

Las actividades continuarán en los próximos días con talleres y mesas de análisis abiertos a todo público.
Quienes deseen participar pueden registrarse y consultar la agenda completa en el siguiente enlace: bit.ly/48xS02D.

