Arranca Municipio la Segunda Jornada Anticorrupción

El Municipio de Chihuahua puso en marcha la Segunda Jornada Anticorrupción, un evento que durante tres días reunirá conferencias, foros y capacitaciones orientadas a fortalecer la transparencia, la legalidad y los mecanismos de control preventivo dentro del servicio público.

En este primer día se llevó a cabo una serie de ponencias que abordaron, entre otros temas, una visión amplia sobre los avances y desafíos del combate a la corrupción en México y en el ámbito internacional. Más adelante, especialistas y representantes de la sociedad civil reflexionaron sobre el papel ciudadano en la construcción de instituciones íntegras y en la vigilancia de los recursos públicos.

Las actividades continuarán en los próximos días con talleres y mesas de análisis abiertos a todo público.

Quienes deseen participar pueden registrarse y consultar la agenda completa en el siguiente enlace: bit.ly/48xS02D.