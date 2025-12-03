Celebra Joss Vega posada con más 600 personas de 40 Clubes del Abuelo

Resaltando que las y los adultos mayores son “la fuerza más importante de nuestras familias”, la diputada del PAN, Joss Vega Vargas, celebró con más de 600 personas pertenecientes a 40 Clubes del Abuelo del Distrito 15 la primera posada de esta época decembrina en la que convivieron y disfrutaron de música en vivo, comida y sorpresas.

“Quiero decirles que son una parte fundamental y el que yo sea la mujer que hoy soy es porque tuve dos grandes personas que me sacaron adelante que son mi abuela y mi abuelo”, compartió la legisladora recordando la trascendencia que tuvo en su vida haber sido criada por sus abuelos, motivo por el cual se mantiene trabajando por mejorar la calidad de vida de las y los adultos mayores.

Por lo anterior, es que quiso iniciar las posadas con las personas que conforman los diferentes Clubes del Abuelo que pertenecen al Distrito 15, pues reconoce la importancia y el impacto positivo que tienen estos espacios para quienes los integran, así como la manera en la que ello repercute favorablemente en la sociedad.

“Abuelas, abuelos, ustedes son esa parte maravillosa de nuestra vida. Dejen esos recuerdos a sus nietas, a sus nietos, a sus hijas, a sus hijos y a todos. Continuemos con esta energía porque con ustedes y nosotros seguiremos llevando en alto todo el Distrito número 15”, concluyó.