¡Se ilumina San Joaquín! Estrena colonia alumbrado LED para calles más seguras
El Gobierno Municipal, iluminó el entorno nocturno de la colonia San Joaquín, con la instalación por parte de la Dirección de Mantenimiento Urbano de alumbrado tipo LED, trabajos realizados gracias a la elección ciudadana en el Presupuesto Participativo edición 2025.
Con una inversión de más de 3 millones 700 mil pesos, esta obra incluyó la colocación de infraestructura completa de: postería nueva, cableado, brazos metálicos y 70 luminarias de alta eficiencia.
El proyecto beneficia directamente a 217 habitantes, quienes ahora transitan por calles visibles y seguras. La intervención responde al proyecto ciudadano “Y se hizo la luz en San Joaquín”, perteneciente al Distrito 16 y contó con más de 2 mil 250 votos.
La Subdirección de Alumbrado Público mantiene un ritmo de trabajo constante en diversas colonias y fraccionamientos. El Gobierno Municipal reafirma así su meta: elevar la calidad de vida de las y los capitalinos con espacios dignos, iluminados y seguros.