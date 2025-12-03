Quesos Anáhuac destaca en la exposición del Centro de Convenciones

Durante la exposición realizada este fin de semana en el recién inaugurado Centro de Convenciones de Cuauhtémoc, la empresa local Quesos Anáhuac participó presentando sus productos artesanales elaborados con leche 100% natural y sin conservadores.

Adrián Chávez, cofundador de la marca, compartió que el negocio fue iniciado por sus padres hace 27 años y que actualmente mantienen un enfoque en ofrecer alimentos libres de aditivos, colorantes y saborizantes. En esta edición presentaron dos de sus productos más representativos: el queso ranchero, considerado su “batalla de cocina”, y el queso ahumado, catalogado como su opción gourmet.

Chávez explicó que el queso ahumado marida especialmente bien con vino y carnes rojas, además de ser ideal para integrar tablas de quesos. La empresa también produce requesón y yogur natural, manteniendo la misma línea de procesos tradicionales.

La participación de Quesos Anáhuac destacó entre los expositores que acudieron a esta muestra, donde productores regionales aprovecharon el nuevo recinto para dar a conocer la calidad de los alimentos elaborados en la región.