Finalizó noviembre con 23 homicidios dolosos

El comisario en jefe de la Policía Municipal, Julio Salas González, informó que el mes de noviembre cerró con 23 homicidios dolosos, con lo que la cifra anual asciende a 259 víctimas.

Señaló que la zona norte de la ciudad continúa concentrando la mayoría de los hechos violentos, y precisó que entre las víctimas registradas durante noviembre solo dos eran mujeres.

Salas González destacó que, si bien la estrategia de seguridad ha mostrado resultados, “siempre hay áreas que se pueden mejorar”.

De enero a noviembre, las cifras mensuales de homicidios dolosos fueron las siguientes: enero, 28; febrero, 19; marzo, 29; abril, 27; mayo, 27; junio, 22; julio, 20; agosto, 21; septiembre, 22; octubre, 21; y noviembre, 23.