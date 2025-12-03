Genera Feria Regional de Aldama derrama económica de 280 mil pesos para expositores.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), informó que la Feria Regional de Productores realizada en el municipio de Aldama, generó una derrama económica de 280 mil pesos en beneficio de las y los expositores.



El titular de la dependencia, Rafael Loera, destacó que estos eventos impulsan el crecimiento de los pequeños negocios familiares, al brindarles espacios que fortalecen su proyección y consolidación en el mercado.





En esta edición participaron 50 productores locales y regionales, quienes ofrecieron a la ciudadanía una amplia gama de productos y servicios como alimentos y bebidas artesanales, manualidades, artesanías y ropa tradicional.

Esto permitió difundir y comercializar el talento y trabajo de quienes integran esta cadena productiva.



Loera anunció que la próxima Feria Regional se realizará en el municipio de Jiménez, con lo que se cerrará este ciclo de actividades que a la fecha ha beneficiado a más de 500 pequeños expositores.

Lo anterior, al generar una derrama total de 3.3 millones de pesos para impulsar el crecimiento de sus respectivos negocios.