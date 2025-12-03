Advertencia sobre los rellenos faciales cosméticos: nuevos estudios revelan nuevos riesgos.

BBC

Michelle Roberts

Las personas que reciben inyecciones de rellenos cosméticos en la cara deben ser advertidas sobre el riesgo de una complicación peligrosa que involucra arterias bloqueadas que pueden provocar pérdida de piel e incluso ceguera debido al flujo sanguíneo dañado, dicen los expertos.

Los investigadores utilizaron ultrasonido para estudiar 100 casos de inyecciones de relleno que habían salido mal.

Ahora se recomienda a las clínicas realizar ecografías antes de aplicar rellenos dérmicos en la cara, para evitar dañar las arterias cercanas.

La investigadora principal, la Dra. Rosa Sigrist, dice que, aunque son poco comunes, estos eventos de “oclusión vascular” (donde el relleno se inyecta dentro o demasiado cerca de los vasos sanguíneos) pueden ser devastadores porque pueden causar la muerte del tejido y deformidad facial si no se tratan.

Los rellenos dérmicos son sustancias inyectables, comúnmente utilizadas para tratar las arrugas y suavizar o “rejuvenecer” la piel.

A veces se utilizan para contornear o dar forma a la nariz o los labios.

Las áreas alrededor de la nariz son sitios de inyección particularmente riesgosos, dice el Dr. Sigrist, porque los vasos sanguíneos nasales se comunican con algunas partes muy importantes de la cabeza.

Los daños a estos vasos pueden causar complicaciones graves, como daños en la piel, ceguera y accidentes cerebrovasculares, explica.

El equipo del Dr. Sigrist, de la Universidad de São Paulo en Brasil, estudió las complicaciones vasculares relacionadas con el relleno en 100 pacientes en cuatro centros de radiología (dos en Brasil, uno en Colombia y uno en Chile), un centro de dermatología en los Países Bajos y un centro de cirugía plástica en los EE. UU. entre mayo de 2022 y abril de 2025.

Su trabajo se presentará en una conferencia médica: la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica , esta semana.

En poco menos de la mitad de los casos, las ecografías mostraron ausencia de flujo sanguíneo a los pequeños vasos sanguíneos que conectan las arterias superficiales con las profundas en la cara.

Y en un tercio de los casos, no había flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos principales

Una ecografía del labio de un paciente muestra ausencia de flujo sanguíneo (áreas negras en la parte superior central de la imagen) en un segmento de una arteria. El rojo muestra el flujo sanguíneo hacia la sonda de ultrasonido, mientras que el azul muestra el flujo que se aleja de ella.

Para evitar complicaciones desde el principio, aconseja a las clínicas utilizar ultrasonidos para planificar dónde inyectar.

Si surgen complicaciones, la ecografía puede orientar sobre dónde tratar.

“Si los inyectores no se guían por ultrasonido, tratan según los hallazgos clínicos e inyectan a ciegas”, explica el Dr. Sigrist.

“Pero si podemos ver el hallazgo ecográfico, podemos localizar el lugar exacto donde se produce la oclusión”.

En lugar de inundar el área con un medicamento llamado hialuronidasa para disolver el relleno, los médicos pueden realizar inyecciones guiadas que utilizan menos hialuronidasa y brindan mejores resultados del tratamiento, afirma.

La Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos (BAAPS) dice que el uso del ultrasonido está aumentando, pero aún no es una atención rutinaria ni estándar.

La ecografía no es invasiva, no utiliza radiación ionizante y no tiene efectos nocivos conocidos.

Nora Nugent, presidenta de BAAPS, dijo que estaba resultando muy útil en muchas áreas de cirugía y procedimientos médicos estéticos.

“Determinar la ubicación de los vasos sanguíneos sin duda proporciona información valiosa antes del tratamiento.

“Riesgos como estos de los rellenos dérmicos son una de las muchas razones por las que hemos estado haciendo campaña durante mucho tiempo para una mayor regulación de los procedimientos estéticos y para restringir la prestación de procedimientos médicos, como los tratamientos inyectables, a quienes tienen formación médica”.

El gobierno del Reino Unido ha dicho que planea introducir restricciones para los procedimientos cosméticos .

Según las propuestas, sólo profesionales de la salud “debidamente calificados” podrían realizar procedimientos de alto riesgo como levantamientos de glúteos brasileños.

Las clínicas que administran rellenos y Botox tendrían que cumplir estándares estrictos para obtener una licencia.

A principios de 2026 se publicará una consulta pública con opiniones sobre los procedimientos que deberían incluir las nuevas restricciones. El Parlamento decidirá entonces qué medidas se implementarán.