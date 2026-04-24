Prevén iniciar CURP biométrica en Chihuahua en junio

El Registro Civil de Chihuahua prevé iniciar en junio el programa de CURP biométrica, una vez que se liberen los recursos federales, informó su titular, Silvia Margarita Alvídrez. El proyecto se desarrollará en coordinación con el Registro Nacional de Población (RENAPO).

La funcionaria explicó que, a diferencia del programa piloto aplicado en 2025 en Chihuahua, Ciudad Juárez y Delicias, este año se busca ampliar la cobertura a por lo menos seis municipios más, entre ellos Parral, Cuauhtémoc, Camargo y Nuevo Casas Grandes, para acercar el servicio a zonas más alejadas.

El programa contará con una inversión aproximada de 800 mil pesos de origen federal, como parte de un presupuesto mayor de 1.7 millones, complementado con recursos estatales. Las autoridades adelantaron que en próximos días se darán a conocer los requisitos y detalles del trámite.