Productores locales presentan nuevas marcas en el Centro de Convenciones de Ciudad Cuauhtémoc

El pasado sábado se llevó a cabo la primera exposición en el recién inaugurado Centro de Convenciones de Ciudad Cuauhtémoc, donde productores locales participaron para mostrar los artículos que se elaboran en la región. Entre ellos estuvo presente Rufino Gómez, creador de las salsas Redán, una marca que hizo su lanzamiento oficial durante el evento.

Gómez destacó que la línea de salsas en variedades de habanero, chipotle y jalapeño se produce completamente en Ciudad Cuauhtémoc. Explicó que, aunque la marca tiene poco tiempo en el mercado, la exposición representó una oportunidad ideal para darse a conocer.

El productor celebró la apertura del Centro de Convenciones y señaló que este tipo de espacios contribuyen al crecimiento económico y al fortalecimiento del espíritu emprendedor de la comunidad. “Es importante contar con edificaciones que impulsen el desarrollo y el empoderamiento ciudadano; es una muestra de que Ciudad Cuauhtémoc sigue creciendo, y para bien”, expresó.

Asimismo, subrayó la relevancia de la región para la economía estatal y nacional, recordando que Cuauhtémoc es la principal zona productora de manzana en América Latina y también destaca en la elaboración de otros productos como los chiles.

El evento reunió a diversos expositores y productores, quienes coincidieron en la importancia de impulsar la industria local y aprovechar las nuevas instalaciones para promover el talento y la producción de la zona.