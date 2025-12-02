Estudiantes de Mecatrónica de la Universidad de Sonora presentes en el Centro de Convenciones de Cuauhtémoc

El pasado sábado, un grupo de estudiantes de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Estatal de Sonora, campus Hermosillo, participaron en una serie de presentaciones dentro de las actividades realizadas en el Centro de Convenciones de Ciudad Cuauhtémoc.

De acuerdo con uno de los alumnos asistentes, la invitación surgió gracias al maestro Jesús Raúl Sandoval García, quien estableció contacto con la organización del evento durante una actividad previa en Mexicali. A partir de ese acercamiento, se propuso integrar una serie de exposiciones académicas dentro de la convención.

El alumno explicó que, tras formalizar la invitación, la institución gestionó el financiamiento del viaje con apoyo de la rectora Patricia. El equipo arribó a la ciudad un día antes del evento y destacó que la experiencia superó sus expectativas, especialmente por la diversidad de empresas presentes, principalmente del sector agrícola.

Los estudiantes acudieron también con el objetivo de promocionar la carrera de Ingeniería Mecatrónica, mostrando parte de los proyectos que desarrollan en su formación. Entre ellos, presentaron trabajos relacionados con robótica, incluyendo un brazo robótico, así como procesos de diseño y maquinado en software especializado como SolidWorks y Mastercam, utilizados para operar maquinaria CNC.

La delegación universitaria señaló que su participación permitió visibilizar las capacidades tecnológicas y de innovación que se impulsan desde la Universidad Estatal de Sonora, además de abrir oportunidades de vinculación con empresas e instituciones presentes en la convención.