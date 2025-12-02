Se reúne Fiscal Occidente con jefes de la colonia menonita Ojo de la Yegua

El Fiscal de Distrito en la Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado, sostuvo un encuentro con jefes de la colonia menonita Ojo de la Yegua, Peter Unger Harms y Abraham Peters Friessen, para escuchar y atender asuntos de procuración de justicia y seguridad

La reunión efectuada ayer lunes, es parte del acercamiento que tiene el funcionario con líderes de estas comunidades del municipio de Cuauhtémoc y la región, para conocer la problemática en materia delictiva que tienen en esas comunidades y resolver asuntos de manera rápida y eficaz.

Portillo Coronado, dio a conocer a los líderes colonos tienen mucha disponibilidad de colaboración con las autoridades.

El Fiscal de Distrito estuvo acompañado del Coordinador del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, Javier González Jáquez.