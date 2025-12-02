Alumnas de la Universidad de las Mujeres reciben capacitación en Violencia Digital

Con el firme compromiso de brindar herramientas que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres impartió la capacitación “Violencia Digital” a cerca de 100 alumnas del programa Universidad de las Mujeres.

Como parte de las actividades de los 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, durante la sesión impartida por Ileana Esparza consultora especializada en estrategia digital, comunicación y gestión de crisis, las participantes aprendieron a identificar los distintos tipos de agresiones en entornos digitales, así como medidas de prevención, protección y rutas de denuncia.

El objetivo principal es que cada alumna cuente con información que le permita navegar de manera segura, ejercer plenamente sus derechos en línea y reconocer situaciones de riesgo.

Este esfuerzo forma parte del trabajo permanente del Gobierno Municipal para promover espacios seguros de aprendizaje y garantizar que las mujeres puedan crecer, estudiar y desarrollarse con libertad, tanto en el ámbito físico como en el digital.

La Universidad de las Mujeres continúa consolidándose como un proyecto que impulsa la educación, la autonomía y el bienestar de las chihuahuenses, acercando conocimientos que fortalecen su vida personal, profesional y comunitaria.