Investigan a presunto responsable de falsas amenazas de bomba en Starbucks y Coesvi

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio César Salas, informó que se mantiene abierta una investigación para identificar al responsable de dejar los recientes mensajes de amenaza de explosivos, ya que, según los registros, ambos casos presentan el mismo patrón, tanto en el Starbucks como en las oficinas de Coesvi.

Salas señaló que, tras reunirse con directivos de los establecimientos afectados, algunos coincidieron en que podría tratarse de un trabajador que busca evitar sus labores, hipótesis que no ha sido descartada por las autoridades.

Aunque las últimas dos llamadas han resultado falsas alarmas, el comisario subrayó que todos los reportes deben ser atendidos de manera protocolaria para garantizar la seguridad de la población.