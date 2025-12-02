Inauguran aula multisensorial en el Centro de Atención Múltiple

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) inauguró el aula multisensorial del Centro de Atención Múltiple (CAM) No.7016, con el propósito de fortalecer los espacios orientados a la atención de estudiantes con diversas discapacidades.

Esta intervención representa un esfuerzo significativo en materia de inclusión educativa, al dotar al CAM de un entorno especializado que permita favorecer el desarrollo integral de sus alumnas y alumnos.

La implementación de esta aula responde a la necesidad de contar con espacios diseñados específicamente para estimular los sentidos a través de experiencias controladas, seguras y pedagógicamente orientadas.

Este proyecto forma parte de las acciones del Programa Federal para el Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), y constituye una herramienta fundamental para mejorar los procesos de aprendizaje, la autorregulación emocional y el desarrollo cognitivo de las y los estudiantes.

Mediante el uso de iluminación especial, elementos táctiles, dispositivos de sonido y herramientas terapéuticas, el aula permitirá atender necesidades particulares relacionadas con la discapacidad intelectual, motriz, auditiva, visual, trastornos del espectro autista y otras condiciones que requieren estrategias diferenciadas de intervención.

Con la implementación de esta aula se beneficiará de manera directa a 66 alumnas y alumnos que son atendidos actualmente en los niveles Inicial, Preescolar, Primaria, Secundaria y Formación para la Vida y el Trabajo, los cuales van desde los 3 años hasta los 25 años de edad.

Para la instalación, adecuación y equipamiento del aula multisensorial se realizó una inversión total de un millón 286 mil pesos, que permitió la adquisición de equipamiento especializado, materiales didácticos, herramientas sensoriales, mobiliario adaptado y la habilitación del espacio físico.

Previo al inicio de operaciones del aula multisensorial, se brindó una capacitación al personal del CAM No.7016, conformado por 7 maestras de grupo, 4 especialistas, una directora y 4 trabajadores de apoyo, con el propósito de que conozcan el manejo de cada una de sus herramientas y su mantenimiento.