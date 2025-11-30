Tecnología y profesionalización: Unidad de Investigación Policial cumple 27 años dando de resultados.

A 27 años de su creación, la Unidad de Investigación Policial (UIP) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha evolucionado y pasó de una labor empírica a una policía altamente tecnológica y profesionalizada, impulsada desde la puesta en marcha de la Plataforma Escudo Chihuahua en 2018, cuyos resultados alcanzan hasta el 95 por ciento de delitos resueltos.

Este avance se suma a que la Policía Municipal es la corporación con más agentes en calle, lo que permite mayor cercanía con la comunidad y mejores resultados. Más allá de la labor preventiva, el beneficio directo para la población es que las y los agentes están facultados por el Ministerio Público para investigar el delito de robo.

Así lo comparte el policía tercero Jesús Gilberto Mendoza, integrante de la UIP y perteneciente a la Subdirección de Inteligencia. Recuerda que este grupo fue creado en 1998 con el objetivo de investigar el delito de robo en sus diversas modalidades, siempre en colaboración con el Ministerio Público.

“Cuando se presenta un robo, acudimos de inmediato apoyándonos en los datos del primer respondiente, la denuncia de la víctima y la información que brinda el Ministerio Público. En coadyuvancia con la Agencia Estatal de Investigaciones, damos una respuesta más pronta que permite a la ciudadanía acceder a la justicia de manera más rápida”, señala.

El agente destaca que la DSPM está catalogada como una corporación modelo en el país, lo que ha permitido la creación de grupos especializados que trabajan de manera autónoma, pero también coordinada con las distintas corporaciones de seguridad.

Ser una policía preventiva no limita la capacidad de la DSPM para realizar investigaciones legalmente válidas mediante oficios de colaboración con la Fiscalía General del Estado, ni para ejecutar órdenes de aprehensión o cateo que fortalecen las carpetas de investigación.

El trabajo de la UIP y de los grupos que integran la Subdirección de Inteligencia se ha potenciado con el desarrollo tecnológico que hoy permite esclarecer robos a comercio, casa habitación, vehículos y otros delitos de mayor impacto.

“La implementación de PECUU aporta tecnología de alta gama que ha permitido resolver el 95 por ciento de los casos, gracias a cámaras inteligentes lectoras de placas y sistemas de videoanálisis que observan en tiempo real la comisión de delitos. Esto nos da una respuesta más rápida para atender y solucionar diversos hechos”, enfatiza Mendoza.

Asimismo afirma que con el paso del tiempo la ciudadanía demanda una policía tecnológica, preparada, que investigue, resuelva y dé resultados.

Finalmente, reconoce que, aunque el adelanto tecnológico y el equipamiento han sido constantes, el reto es mantenerse a la vanguardia sin descuidar el lado humano de las mujeres y hombres que integran la corporación.