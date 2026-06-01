Limpian cauces pluviales previo a la temporada de lluvias-Se retiraron más de 200 toneladas de basura y escombro

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los cauces pluviales del sur de Chihuahua Capital y como parte de la estrategia impulsada por el alcalde Marco Bonilla para prevenir riesgos durante la próxima temporada de lluvias, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, retiró más de 200 toneladas de basura, escombro y residuos acumulados en diversos canales y afluentes durante el mes de mayo.

Por medio del Departamento de Maquinaria Pesada de la dependencia, se realizaron labores de limpieza en 4 mil 227 metros cuadrados de corrientes pluviales de la zona sur de la ciudad, donde se recolectaron un total de 244 toneladas de basura, escombros y llantas, materiales que fueron trasladados al relleno sanitario para su disposición adecuada.

Entre los sectores atendidos durante este periodo se encuentran las colonias Villa Juárez, Cerro de la Cruz y Genaro Vázquez, donde estas acciones contribuyen a mejorar el flujo del agua de lluvia y reducir posibles afectaciones a las familias que habitan en dichas zonas.

De manera paralela, se rehabilitaron más de 63 mil metros cuadrados de calles de terracería, mejorando la movilidad y las condiciones de tránsito para las y los habitantes de colonias como: 11 de Febrero, Campo Viejo, Granjas del Valle, Aeropuerto, San Agustín, Insurgentes, San Rafael, entre otras.

Con estas acciones, la administración encabezada por el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de proteger la integridad y el patrimonio de las familias chihuahuenses mediante trabajos preventivos que abonen a disminuir riesgos ante las precipitaciones que se esperan en los próximos meses.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a evitar arrojar basura, escombro, muebles, llantas o cualquier tipo de desecho en los cauces naturales, canales pluviales y espacios públicos, ya que estas prácticas generan obstrucciones que incrementan el riesgo de inundaciones y afectan la imagen urbana. La participación de todas y todos es fundamental para mantener una ciudad más limpia, segura y ordenada.