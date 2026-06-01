Profeco analiza demanda vs boleteras por reventa

fuente: unotv

tubhuy y Viagogo se identificaron como plataformas que ofrecen de forma especulativa boletos para conciertos y eventos deportivos. Actualmente están en un procedimiento legal y se requirió apoyo del SAT para contar con los domicilios fiscales como parte del análisis de la demanda penal contra las boleteras.

La Profeco realizó un monitoreo en la plataforma de internet con usuarios simulados por lo que se recibieron 10 correos y una llamada al teléfono del consumidor.

Después, se solicitó información a Ticketmaster y respondió que los boletos se adquirieron a través de tres canales: 63 por ciento por venta física, 31 por ciento por preventa de Banca Mifel y 6 por ciento vía internet.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a 66 personas por reventa de partidos para la final.