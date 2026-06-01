Amplía Municipio atención médica en Punta Oriente para facilitar el acceso de las familias

Con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios de salud para las familias del sector oriente de la ciudad, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), informa la ampliación del horario de atención en la clínica de Punta Oriente.

A partir de este lunes 1 de junio, las instalaciones brindarán atención general de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, mientras que el servicio de consulta médica estará disponible de 9:30 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En este espacio se ofrecen diversos servicios de salud y atención integral, entre ellos consulta médica, consulta psicológica, rehabilitación física, terapia de lenguaje y curaciones, beneficiando a niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

La clínica se encuentra ubicada en la calle Punta Los Alicitos número 9320, en la colonia Punta Oriente, acercando servicios de salud a las familias de este sector de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la atención médica y preventiva en las colonias, acercando servicios accesibles y de calidad para mejorar la salud y la calidad de vida de las familias chihuahuenses.