Bonilla responde a críticas por asistir a concierto del Palenque

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, respondió a los señalamientos realizados por la diputada morenista Jael Argüelles, luego de que se difundiera su asistencia al concierto de Grupo Firme en el Palenque de la Feria de Santa Rita.

Al respecto, el edil sostuvo que los eventos del palenque se desarrollan durante la noche e incluso en horas de la madrugada, por lo que su presencia en el espectáculo correspondió a una actividad personal realizada fuera de su horario laboral y sin interferir con sus responsabilidades como presidente municipal.

Bonilla señaló que, como cualquier ciudadano, tiene derecho a disfrutar de actividades recreativas en su tiempo libre, especialmente cuando éstas son cubiertas con recursos propios y no representan una afectación al ejercicio de sus funciones públicas.

Asimismo, aprovechó para responder a las críticas provenientes de Morena y llamó a la legisladora a exigir cuentas a los gobiernos federales sobre los problemas de seguridad que enfrenta el país. En ese sentido, hizo referencia a los recientes hechos violentos registrados en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa, donde un enfrentamiento entre internos dejó de manera preliminar siete personas fallecidas y una más lesionada.

El alcalde sostuvo que el combate a la inseguridad debe medirse a través de resultados concretos y acciones efectivas, más allá de discursos o posicionamientos ideológicos, al considerar que la ciudadanía demanda soluciones frente a la violencia que persiste en distintas regiones del país.

La controversia surgió en redes sociales tras la difusión de la diputada de un video en donde se observa al edil junto a su esposa en el concierto, y Sin embargo, entre las reacciones también destacaron numerosos mensajes de apoyo de ciudadanos que defendieron su derecho a participar en actividades de entretenimiento fuera de sus horarios de trabajo.

El debate reavivó la discusión sobre los límites entre la vida pública y privada de los funcionarios, así como sobre las expectativas ciudadanas respecto a las actividades personales de quienes ocupan cargos de gobierno.