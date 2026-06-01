Aprueba el 70% de ciudadanos desempeño de Maru

De acuerdo con la más reciente medición de CE Research, la oposición partidista en México arroja los mejores dividendos en cuanto a la percepción ciudadana sobre el desempeño de sus gobernantes. Los estados gobernados por el PAN y el PRD acaparan cuatro de las primeras cinco posiciones a nivel nacional.

Chihuahua (Maru Campos, PAN) con 70%, Querétaro (Mauricio Kuri, PAN) con 68% y Coahuila (Manolo Jiménez, PRD) con 67% encabezan la lista de excelencia gubernamental en áreas críticas como el empleo, la salud y la seguridad pública.

Si bien Morena logra meter a Clara Brugada de la Ciudad de México (63%) y a Mara Lezama de Quintana Roo (62%) en los puestos 5 y 6 respectivamente, el partido oficialista registra una marcada caída en el bloque bajo del ranking. De las diez últimas posiciones del país (de la 23 a la 32), la totalidad pertenecen a gobernantes de la llamada Cuarta Transformación, destacando los casos de Layda Sansores en Campeche (33%), Rocío Nahle en Veracruz (32%), Alfredo Ramírez en Michoacán (31%) y David Monreal en Zacatecas (24%).

Este balance del “pulso de México” enciende alarmas para las gestiones locales de Morena frente a la consistente evaluación de los mandatarios del bloque opositor.