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Promueve Secretaría de Salud la detección oportuna de la esclerosis múltiple

Michelle Mtzdestacadoesclerosissalud

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la Secretaría de Salud llamó a la
población a informarse sobre este padecimiento y brindar apoyo a quienes lo enfrentan, con
el objetivo de impulsar el diagnóstico oportuno y fortalecer el acompañamiento a pacientes
y sus familias.

Esta enfermedad afecta al sistema nervioso central cuando el sistema inmunológico ataca la
mielina, capa que protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal, lo que altera
la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran visión borrosa, debilidad en brazos o
piernas, hormigueo, problemas de equilibrio, fatiga y dificultad para caminar, además de
alteraciones en la memoria, la concentración y el estado de ánimo.

Aunque no existe una cura definitiva, hay tratamientos que ayudan a controlar su evolución,
reducir los brotes y mejorar la calidad de vida de las y los pacientes, mediante atención
farmacológica, rehabilitación física y seguimiento neurológico especializado.

La dependencia recomendó evitar el tabaquismo, realizar actividad física, mantener niveles
adecuados de vitamina D y acudir a valoración médica ante síntomas neurológicos
persistentes.

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