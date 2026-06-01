Promueve Secretaría de Salud la detección oportuna de la esclerosis múltiple

En el marco del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la Secretaría de Salud llamó a la

población a informarse sobre este padecimiento y brindar apoyo a quienes lo enfrentan, con

el objetivo de impulsar el diagnóstico oportuno y fortalecer el acompañamiento a pacientes

y sus familias.

Esta enfermedad afecta al sistema nervioso central cuando el sistema inmunológico ataca la

mielina, capa que protege las fibras nerviosas del cerebro y la médula espinal, lo que altera

la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran visión borrosa, debilidad en brazos o

piernas, hormigueo, problemas de equilibrio, fatiga y dificultad para caminar, además de

alteraciones en la memoria, la concentración y el estado de ánimo.

Aunque no existe una cura definitiva, hay tratamientos que ayudan a controlar su evolución,

reducir los brotes y mejorar la calidad de vida de las y los pacientes, mediante atención

farmacológica, rehabilitación física y seguimiento neurológico especializado.

La dependencia recomendó evitar el tabaquismo, realizar actividad física, mantener niveles

adecuados de vitamina D y acudir a valoración médica ante síntomas neurológicos

persistentes.