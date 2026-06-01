Abandona conductor su vehículo tras salirse del camino en la Sacramento

Un conductor abandonó su vehículo luego de sufrir un accidente sobre la vialidad Sacramento, donde perdió el control de la unidad y terminó fuera del camino, en el cauce de un arroyo seco.

El percance ocurrió cuando el tripulante de un automóvil Kia Forte color negro circulaba en sentido de norte a sur por la vialidad Sacramento. Antes de llegar al puente que conduce hacia la planta Materiales de Cementos de Chihuahua, el conductor perdió el control del volante, impactó contra la banqueta y salió de la carpeta asfáltica.



Tras el choque, el vehículo quedó encajado en el arroyo seco ubicado a un costado de la vialidad. Sin embargo, al arribar las autoridades, el conductor ya no se encontraba en el lugar.

Elementos de la Policía Municipal localizaron la unidad abandonada y señalaron que observaron a un hombre correr tras el accidente, internándose en un terreno baldío cercano, donde lograron perderlo de vista.

Ante esta situación, dieron aviso a agentes de la Policía Vial. Posteriormente, oficiales de Vialidad se hicieron cargo del hecho, realizaron el levantamiento de información correspondiente y elaboraron el reporte del accidente. Finalmente, una grúa retiró el vehículo del lugar para trasladarlo fuera de la vía y liberar la zona.